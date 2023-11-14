Detki.Guru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Detki.Guru

55 подписчиков

«На Марине он не хотел жениться много лет и говорил об этом», – сын Александра Градского откровенно рассказал об отношениях отца с Коташенко

«На Марине он не хотел жениться много лет и говорил об этом», – сын Александра Градского откровенно рассказал об отношениях отца с Коташенко

Длительная борьба за огромное наследство Александра Градского превратилась в грандиозный скандал. Заговорили старшие дети мэтра,  которые долго молчали ради репутации отца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх