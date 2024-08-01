Китайский автопром заставят говорить по-русски. Как это нам поможет?

Ассоциация российских автодилеров (РОАД) пожаловалась в ФАС на китайских автопроизводителей, сетуя на нехватку запчастей, отсутствие технической документации и обязательств компаний и дистрибьюторов по техподдержке дилеров.
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