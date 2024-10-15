Невероятный стрит-арт, который стоит увидеть в Екатеринбурге. Фото

Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» завершает 15-й по счету сезон. Десятки художников из России, Китая, ОАЭ и Германии украшали Екатеринбург огромными муралами и небольшими работами, в масштабном процессе участвовали неравнодушные горожане и волонтеры, а артистам даже помогали служительницы Ново-Тихвинского женского монастыря.