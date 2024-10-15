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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Невероятный стрит-арт, который стоит увидеть в Екатеринбурге. Фото

Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» завершает 15-й по счету сезон. Десятки художников из России, Китая, ОАЭ и Германии украшали Екатеринбург огромными муралами и небольшими работами, в масштабном процессе участвовали неравнодушные горожане и волонтеры, а артистам даже помогали служительницы Ново-Тихвинского женского монастыря.

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