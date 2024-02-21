Хуситы обстреляли корабль с гуманитарной помощью для них самих

Бессмысленные и неэффективные удары США и союзников по Йемену только злят повстанцев-хуситов. Группировка перешла к атакам на корабли без разбора – нападения случаются и на российские суда или корабли с грузом из РФ, хотя представители движения обещали не препятствовать судоходству связанных с нашей страной судов.