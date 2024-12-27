В Следственном комитете России состоялся праздничный предновогодний концерт

В преддверии Нового года в Следственном комитете Российской Федерации состоялся праздничный концерт. В мероприятии, организованном Культурным центром СК России, приняли участие Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин, заместитель Председателя СК России Сергей Николаевич Горяйнов, руководитель Культурного центра - помощник Председателя СК России Мария Дмитриевна Краснопеева, Председатель Национальной ассоциации организаций ветеранов следственных органов «Союз ветеранов следствия» Александр Евгеньевич Кукушкин, сотрудники ведомства и члены их семей, ветераны следствия, кадеты и курсанты образовательных учреждений СК России, участники специальной военной операции и другие приглашенные лица.