Загородная жизнь и редкие выходы на сцену: Сергей Дроботенко рассказал, как Светлана Рожкова справляется с тяжелым диагнозом

Звезда «Аншлага» Светлана Рожкова в последние годы практически исчезла с больших концертных афиш. Речь не об усталости и не о решении закончить карьеру: несколько лет назад артистке поставили диагноз, который медики считают неизлечимым.
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