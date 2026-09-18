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Загородная жизнь и редкие выходы на сцену: Сергей Дроботенко рассказал, как Светлана Рожкова справляется с тяжелым диагнозом

Загородная жизнь и редкие выходы на сцену: Сергей Дроботенко рассказал, как Светлана Рожкова справляется с тяжелым диагнозом

Звезда «Аншлага» Светлана Рожкова в последние годы практически исчезла с больших концертных афиш. Речь не об усталости и не о решении закончить карьеру: несколько лет назад артистке поставили диагноз, который медики считают неизлечимым.

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