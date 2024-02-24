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В Доме научной коллаборации САФУ провели мастер-класс по детектору лжи

Там проводят занятия не только для школьников, но и для педагогов и их родителейТам проводят занятия не только для школьников, но и для педагогов и их родителей Проект «Технопредки» представляет собой уникальную возможность для взрослых ознакомиться с современными технологиями и находить общий язык с молодёжью.

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