В Доме научной коллаборации САФУ провели мастер-класс по детектору лжи

Там проводят занятия не только для школьников, но и для педагогов и их родителейТам проводят занятия не только для школьников, но и для педагогов и их родителей Проект «Технопредки» представляет собой уникальную возможность для взрослых ознакомиться с современными технологиями и находить общий язык с молодёжью.