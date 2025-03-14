Ученые рассказали, что находится внутри Луны

Ранее у Луны существовало сильное магнитное поле, которое ослабело около 3,2 миллиарда лет назад.В мае 2023 года научное сообщество пришло к выводу о железной природе внутреннего ядра Луны, что разрешило давние дебаты о его структуре и пролило свет на прошлое Солнечной системы.