Давно российские учебники не вызывали на Западе настолько ошеломительного эффекта. Новому пособию по истории России для 11 класса посвящена целая статья в Foreign Policy.
Запад пришёл в ужас от нового учебника истории России
Комментарии
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Samarium
Начало положено... будут НОРМАЛЬНЫЕ учебники истории в нашей школе... обязательно будут.... И пусть сточат зубы в бесплодной злобе вся эта западная мразота и отечественная либерастия....
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16 час.
Дина Скребец
А к нормальным учебникам ещё и нормальную школьную программу, и нормальное отношение к педагогам, и нормальное поведение родителей, и нормальное преподавание, когда ученик ,за редким исключением, при желании,без репетиторов может усвоить программу.
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15 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ По поводу Крыма соврать западу особо нечего да и сложно, слишком живы эти события в умах всех кто проявляет к ним хоть какой-то интерес - можно сказать, это новейшая история, происходящая на НАШИХ глазах. Очень надеюсь, что прекратят наконец то замалчивать и приглаживать факты( дабы ненароком кого не обидеть) вообще во всей российской истории и во всех учебниках по истории, издаваемых в России.
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14 час.
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