Запад пришёл в ужас от нового учебника истории России

А к нормальным учебникам ещё и нормальную школьную программу, и нормальное отношение к педагогам, и нормальное поведение родителей, и нормальное преподавание, когда ученик ,за редким исключением, при желании,без репетиторов может усвоить программу.

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ По поводу Крыма соврать западу особо нечего да и сложно, слишком живы эти события в умах всех кто проявляет к ним хоть какой-то интерес - можно сказать, это новейшая история, происходящая на НАШИХ глазах. Очень надеюсь, что прекратят наконец то замалчивать и приглаживать факты( дабы ненароком кого не обидеть) вообще во всей российской истории и во всех учебниках по истории, издаваемых в России.