Добрый Мир
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Добрый Мир

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Бригады попали в ловушку - потери исчисляются сотнями: Сводка с фронтов СВО

Бригады попали в ловушку - потери исчисляются сотнями: Сводка с фронтов СВО

коллаж Царьграда Сегодня 19K прочитали Украинские бригады зашли на русскую землю. Они рвутся к Курску и Белгороду, но несут тяжёлые потери.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Если хохол н сливает инфу о скоплении и передвижении террористов, нациков, бандеровцев, расположению заводов, наемников и т.д. он пособник террористического режима Зе. Тпе жн и те кто работают на оборонных предприятиях и т.д. Вы за преступный режим? Значит вы законные цели для уничтожения и хватит разглагольствовать. Хотите мира так совершайте диверсии, убивайте наемников и все отрепье, а взяли оружие и помогаете режиму, то подлежите уничтожению.
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21 час.
Алина Белова
Вот сейчас  толкуют о сосредоточении укров  возле Брянской и Белгородской областей.  Принимаются  какие-то меры, чтоб  не случилось  второго Курска ?
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21 час.

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