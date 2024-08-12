коллаж Царьграда Сегодня 19K прочитали Украинские бригады зашли на русскую землю. Они рвутся к Курску и Белгороду, но несут тяжёлые потери.
Бригады попали в ловушку - потери исчисляются сотнями: Сводка с фронтов СВО
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Если хохол н сливает инфу о скоплении и передвижении террористов, нациков, бандеровцев, расположению заводов, наемников и т.д. он пособник террористического режима Зе. Тпе жн и те кто работают на оборонных предприятиях и т.д. Вы за преступный режим? Значит вы законные цели для уничтожения и хватит разглагольствовать. Хотите мира так совершайте диверсии, убивайте наемников и все отрепье, а взяли оружие и помогаете режиму, то подлежите уничтожению.
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21 час.
Алина Белова
Вот сейчас толкуют о сосредоточении укров возле Брянской и Белгородской областей. Принимаются какие-то меры, чтоб не случилось второго Курска ?
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21 час.
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