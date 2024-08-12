АНГЕЛ АНГЕЛ

Если хохол н сливает инфу о скоплении и передвижении террористов, нациков, бандеровцев, расположению заводов, наемников и т.д. он пособник террористического режима Зе. Тпе жн и те кто работают на оборонных предприятиях и т.д. Вы за преступный режим? Значит вы законные цели для уничтожения и хватит разглагольствовать. Хотите мира так совершайте диверсии, убивайте наемников и все отрепье, а взяли оружие и помогаете режиму, то подлежите уничтожению.