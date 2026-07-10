Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 922 подписчика

Петербуржцы устали ждать открытия проезда у аварийного дома на Большой Зелениной

Петербуржцы устали ждать открытия проезда у аварийного дома на Большой Зелениной

Петербуржцам обещают открыть проезд у аварийного дома 1/44 по Большой Зелениной осенью 2026 года. В настоящее время местные жители добираются до своего жилья дворами, а предприниматели теряют покупателей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии