Петербуржцы устали ждать открытия проезда у аварийного дома на Большой Зелениной

Петербуржцам обещают открыть проезд у аварийного дома 1/44 по Большой Зелениной осенью 2026 года. В настоящее время местные жители добираются до своего жилья дворами, а предприниматели теряют покупателей.
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