Какие бесплатные медицинские услуги предоставляются россиянам в поликлиниках Анжелина ОрловаЗабота о здоровье граждан остается приоритетом россйского государства и президента Владимира Путина , и оказание медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) является ключевым элементом этой заботы.
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