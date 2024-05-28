Тайные дети, жизнь в нищете и неожиданная судьба Кузи: вышел «Универ. 13 лет спустя» ‑ что увидели зрители?

Зрители говорят, что “13 лет спустя” — лучшее продолжение сериала. Что в нем особенного? Все чаще и чаще на экраны стали выходить не новые истории, а перезапуски и продолжения уже знакомых зрителю сериалов.
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