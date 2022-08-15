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Политолог Иванов допустил, что в случае тяжелой и затяжной зимы страны Европы могут пересмотреть антироссийскую риторику

Политолог Иванов допустил, что в случае тяжелой и затяжной зимы страны Европы могут пересмотреть антироссийскую риторику

Кандидат политических наук Анатолий Иванов в беседе с журналистами в понедельник допустил, что в случае тяжелой и затяжной зимы европейские страны могут пересмотреть текущую антироссийскую риторику.

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