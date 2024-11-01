Call of Duty: Black Ops 6: Все коды и сейфы

Деньги в Call of Duty: Black Ops 6 используются для разблокировки полигона, мастерской, верстака и связанных с ними перков, которые усилят вашего персонажа, его оружие и прочее снаряжение, а таке позволят разблокировать 3 уникальных оружия для мультиплеера и зомби-режима.