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Call of Duty: Black Ops 6: Все коды и сейфы

Call of Duty: Black Ops 6: Все коды и сейфы

Деньги в Call of Duty: Black Ops 6 используются для разблокировки полигона, мастерской, верстака и связанных с ними перков, которые усилят вашего персонажа, его оружие и прочее снаряжение, а таке позволят разблокировать 3 уникальных оружия для мультиплеера и зомби-режима.

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