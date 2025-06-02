Строительство ЖБУ не требует сверхсложных технологий: военкор высказался о возведении укрытий для стратегической авиации

После вчерашней атаки киевских боевиков на пять российских аэродромов со стратегической и дальней авиацией, эксперты продолжают спорить, почему наши крылатые машины оказались незащищёнными в военное время.
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