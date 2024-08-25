Надежда

Фашингтон пытается играть "миротворца", но получается абсолютно лживо. Хозяева зеленого нарика давно ему дали отмашку на ВСЕ виды истребления населения России, но продолжают лицемерно изображать, что зеля самостоятельно принимает решения!) И если эти удары будут, то оттуда скажут: "Мы не разрешали, он САМ!", как теперь объявили о подрыве СП2!