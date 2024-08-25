Politico продолжает медийно подталкивать администрацию Байдена к еальному снятию табу для Украины на нанесение ударов по глубоким российским тылам с помощью американских дальнобойных ракет.
Байдена продолжают толкать к снятию табу на удары американскими ракетами по российским тылам
Комментарии
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РУ
Раиса Утропова
Не верю Америке
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16 час.
Надежда
Фашингтон пытается играть "миротворца", но получается абсолютно лживо. Хозяева зеленого нарика давно ему дали отмашку на ВСЕ виды истребления населения России, но продолжают лицемерно изображать, что зеля самостоятельно принимает решения!) И если эти удары будут, то оттуда скажут: "Мы не разрешали, он САМ!", как теперь объявили о подрыве СП2!
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15 час.
лл
лина любимцева
КТО конкретно толкает Байдена к снятию запрета на удары по тылам России?!! Почему об этом не говорят громко и в открытую?
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10 час.
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