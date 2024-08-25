Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Смирнова
    Уже нетЖалеть ли мирное ...
  • Раиса Утропова (Соловьева)
    Как только Storm Shadow получит от Белого Дома разрешение на применение этих ракет, это начало ЯВ. Слушать этого нарк...Зеленский хочет м...
  • Air
    Никого жалеть не надо!!! Жидобандеровцы этим и пользуются! Что мы не бомбим ихние вокзалы, станции,  больницы, магази...Жалеть ли мирное ...

Байдена продолжают толкать к снятию табу на удары американскими ракетами по российским тылам

Politico продолжает медийно подталкивать администрацию Байдена к еальному снятию табу для Украины на нанесение ударов по глубоким российским тылам с помощью американских дальнобойных ракет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
РУ
Раиса Утропова
Не верю Америке
Ответить
16 час.
Надежда
Фашингтон пытается играть &quot;миротворца&quot;, но получается абсолютно лживо. Хозяева зеленого нарика давно ему дали отмашку на ВСЕ виды истребления населения России, но продолжают лицемерно изображать, что зеля самостоятельно принимает решения!) И если эти удары будут, то оттуда скажут: &quot;Мы не разрешали, он САМ!&quot;, как теперь объявили о подрыве СП2!
Ответить
15 час.
лл
лина любимцева
КТО конкретно толкает Байдена к снятию запрета на удары по тылам России?!!  Почему об этом не говорят громко и в открытую?
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх