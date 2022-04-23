ИЗВЕСТИЯ iz

6 401 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мила tominila
    Дезертировали и правильно сделали-поняли наконец что евреи и англо-саксы назначили их на утилизацию! Своя жизнь дорож...Более 860 украинц...
  • Мила tominila
    Симпатизируют Западу и Америке только евреи,а их не так много в России и к счастью большинство уже выехало из нашей с...Посол РФ в Канаде...
  • Александр Морозов
    Грязные итальяшки, мы и до вас доберёмся. Муссолини мы не забыли.В ЦБ Италии завер...

Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях

Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях

Компании Евросоюза (ЕС) могут обойти требование России получать платежи за газ в рублях, не нарушая санкций, если они будут платить в евро или долларах, которые затем конвертируются в российскую валюту, заявили в Еврокомиссии, в пятницу, 22 апреля.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх