Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях

Компании Евросоюза (ЕС) могут обойти требование России получать платежи за газ в рублях, не нарушая санкций, если они будут платить в евро или долларах, которые затем конвертируются в российскую валюту, заявили в Еврокомиссии, в пятницу, 22 апреля.