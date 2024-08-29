Срочносборы на почтовых голубей и подковы вестовым

...за каждого не нужно говорить.....я лично в телеге не регистрировался и с телефона снёс это приложение.....и ничего - живу....)))))

Александр Широков

Хорошая статья! Так было и раньше, с самого появления АСУ в армии. Когда на стрельбах грамотный командир дивизиона докладывает готовые данные по целям, а контролирующий его старый опытный нач. штаба полка, не доверяющий всем этим АСУ, сидит за ПУО-9 и кричит в трубку:"Не дури мне голову, доложи топографические данные!"