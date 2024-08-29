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Срочносборы на почтовых голубей и подковы вестовым

Срочносборы на почтовых голубей и подковы вестовым

Реплика. Тут определённая перевозбуждённая публика устроила из задержания плейбоя Дурова во Франции очередную вакханалию.

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Комментарии
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Maxim
Телефон с ТГ - у каждого в кармане, как насчёт носимых терминалов упомянутых АСУВ..
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3 час.
Леонид Попивняк
...за каждого не нужно говорить.....я лично в телеге не регистрировался и с телефона снёс это приложение.....и ничего - живу....)))))
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3 час.
Александр Широков
Хорошая статья! Так было и раньше, с самого появления АСУ в армии. Когда на стрельбах грамотный командир дивизиона докладывает готовые данные по целям, а контролирующий его старый опытный нач. штаба полка, не доверяющий всем этим АСУ, сидит за ПУО-9 и кричит в трубку:&quot;Не дури мне голову, доложи топографические данные!&quot;
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2 час.

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