Реплика. Тут определённая перевозбуждённая публика устроила из задержания плейбоя Дурова во Франции очередную вакханалию.
Срочносборы на почтовых голубей и подковы вестовым
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim
Телефон с ТГ - у каждого в кармане, как насчёт носимых терминалов упомянутых АСУВ..
Ответить
3 час.
Леонид Попивняк
...за каждого не нужно говорить.....я лично в телеге не регистрировался и с телефона снёс это приложение.....и ничего - живу....)))))
Ответить
3 час.
Александр Широков
Хорошая статья! Так было и раньше, с самого появления АСУ в армии. Когда на стрельбах грамотный командир дивизиона докладывает готовые данные по целям, а контролирующий его старый опытный нач. штаба полка, не доверяющий всем этим АСУ, сидит за ПУО-9 и кричит в трубку:"Не дури мне голову, доложи топографические данные!"
Ответить
2 час.
Свежие комментарии