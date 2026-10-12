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Случайности, которые заставляют присмотреться

Случайности, которые заставляют присмотреться

Порой самое поразительное обнаруживается там, где меньше всего ждешь. Кто-то замечает во дворе причудливую паутину, кто-то находит в упаковке лекарства странный сюрприз, а кому-то попадается виноградина, подозрительно напоминающая крошечную тыкву.

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