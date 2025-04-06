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Калужские новости

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Калужанам показали жертву пала травы возле Шопино

Калужанам показали жертву пала травы возле Шопино

Руководитель калужского центра реабилитации диких животных «Феникс» опубликовала в соцсетях фото и видео с зайчонком, пострадавшим в результате пала травы возле калужской деревни ШопиноРуководитель калужского центра реабилитации диких животных «Феникс» опубликовала в соцсетях фото и видео с зайчонком, пострадавшим в результате пала травы возле калужской деревни Шопино.

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