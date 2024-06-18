BI.ZONE: мошенники под видом оценщиков квалификации крадут персданные строителей

Мошенники запустили новую схему, направленную против специалистов и компаний в сфере строительства. Злоумышленники предлагают помощь в прохождении обязательной аттестации для подтверждения или продления права на профессиональную деятельность, а также вступлении в саморегулируемые организации (СРО), воруя тем самым конфиденциальные данные жертв.