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В Кашире почти завершена реконструкция школы № 1

В Кашире почти завершена реконструкция школы № 1

В городе Кашира продолжается капитальный ремонт здания школы №1 на улице Маршала Астахова. Строительная готовность объекта достигла 88%, сообщили во вторник в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

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