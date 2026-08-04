В Кашире почти завершена реконструкция школы № 1

В городе Кашира продолжается капитальный ремонт здания школы №1 на улице Маршала Астахова. Строительная готовность объекта достигла 88%, сообщили во вторник в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
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