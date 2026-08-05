Собянин ответил на призыв перейти на военные рельсы

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в последние месяцы количество беспилотников, направляющихся в сторону столицы, выросло кратно, и в целом около двух третей всех атак БПЛА по территории России приходятся на Москву.
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