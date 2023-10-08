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Нижегородская правда

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Четырех котят в пакете подкинули в котокафе в Нижнем Новгороде

Четырех котят в пакете подкинули в котокафе в Нижнем Новгороде

Четырех котят в пакете подкинули в котокафе в Нижнем Новгороде, сообщается в соцсетях пространства.  Предположительно нетрезвая женщина решила избавиться от потомства своей домашней кошки и принесла малышей к дверям котокафе в пакете.

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