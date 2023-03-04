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Суарес о переходе Неймара в «ПСЖ»: «Он выиграл бы «Золотой мяч», если бы остался в «Барсе». Мы говорили ему: «Англия лучше, футбол «Сити» будет лучше для тебя. Но Франция?..»

Суарес о переходе Неймара в «ПСЖ»: «Он выиграл бы «Золотой мяч», если бы остался в «Барсе». Мы говорили ему: «Англия лучше, футбол «Сити» будет лучше для тебя. Но Франция?..»

Луис Суарес высказался об уходе Неймара из «Барселоны». Бразильский нападающий перешел в «ПСЖ» из испанского клуба в 2017 году.

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