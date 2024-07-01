Спикер ГД РФ: граждане США и государств ЕС требуют ухода лидеров своих стран

Снижение рейтингов действующих глав США и стран Европы, отмечаемое в ходе предвыборных процессов, указывает на то, что граждане этих государств не согласны с проводимой властями политикой и требуют ухода лидеров своих стран.
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