Губернатор Павел Малков принял участие в совещании по вопросам разработки новых национальных проектов

Губернатор Рязанской области, председатель Комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков принял участие в совещании с председателями Комиссий Госсовета РФ по вопросам разработки новых национальных проектов.
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