Сбой в матрице. Чем опасны конфабуляции?

«Конфабуляции (лат. confābulārī – болтать, рассказывать) – ложные воспоминания, в которых факты, бывшие в действительности либо видоизмененные, переносятся в иное (часто в ближайшее) время и могут сочетаться с абсолютно вымышленными событиями».