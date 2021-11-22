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Сбой в матрице. Чем опасны конфабуляции?

Сбой в матрице. Чем опасны конфабуляции?

«Конфабуляции (лат. confābulārī – болтать, рассказывать) – ложные воспоминания, в которых факты, бывшие в действительности либо видоизмененные, переносятся в иное (часто в ближайшее) время и могут сочетаться с абсолютно вымышленными событиями».

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