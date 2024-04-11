Ключевую ставку Центробанк снижать пока не намерен

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в своем выступлении в Госдуме вместе с докладом об инициативах на 2023 год, что высокие ключевые процентные ставки ЦБ не дают отечественной экономике перегреться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии