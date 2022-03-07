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Совет директоров золотодобывающего Polymetal покинули шесть директоров-иностранцев

Совет директоров золотодобывающего Polymetal покинули шесть директоров-иностранцев

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании на Лондонской фондовой бирже, «Polymetal объявляет, что Иан Кокрилл, Олли Оливейра, Трейси Керр, Италия Бонинелли, Виктор Флорес и Андреа Абт покидают совет директоров с настоящего момента».

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