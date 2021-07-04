Эллерт обратился к украинцам с заманчивым предложением, упомянув "Холостячку" Мишину: "А я выберу..."

Возлюбленный «Холостячки» Ксении Мишиной, юморист Александр Эллерт, обратился к украинцам с интересным предложением Александр Эллерт работает в "Квартал 95", ведет блог на Ютуб, а также делает публикации в своем Инстаграм, сообщает Politeka.