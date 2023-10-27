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Свершилось чудо - сам патриарх Кирилл жёстко высказался о мигрантах

Свершилось чудо - сам патриарх Кирилл жёстко высказался о мигрантах

# Чернильница   Если мне не изменяет память, месяца полтора-два назад, когда курганский губернатор чихвостил диаспоры, по поводу приезжих высказался и представитель РПЦ, что было удивительно.

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Комментарии
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Светлана Шушпанникова
пошлая  статья,я  верущая  и  как  то  стыдно  за  вас,что  элементарно  не  можете  уважать    верующих  людей,чему  тогда  удивляться,что  они  так  к  нам  относяться,ДА  ПОЙДУ  ПОСТАВЛЮ  СВЕЧКУ  И  ЕЩЕ  ПОМОЛЮСЬ  ЗА  ВСЕХ  ВАС
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2 д.
Erl Schweizer
Про гражданство по принципу &quot;не пущать&quot; перебор, с остальным содержанием согласен.
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2 д.
Н
Николай
&quot;...Ни слова здесь нужны, а ДЕЛА!...&quot; А.Дольский.
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1 час.

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