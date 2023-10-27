# Чернильница Если мне не изменяет память, месяца полтора-два назад, когда курганский губернатор чихвостил диаспоры, по поводу приезжих высказался и представитель РПЦ, что было удивительно.
Свершилось чудо - сам патриарх Кирилл жёстко высказался о мигрантах
Комментарии
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Светлана Шушпанникова
пошлая статья,я верущая и как то стыдно за вас,что элементарно не можете уважать верующих людей,чему тогда удивляться,что они так к нам относяться,ДА ПОЙДУ ПОСТАВЛЮ СВЕЧКУ И ЕЩЕ ПОМОЛЮСЬ ЗА ВСЕХ ВАС
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2 д.
Erl Schweizer
Про гражданство по принципу "не пущать" перебор, с остальным содержанием согласен.
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2 д.
Н
Николай
"...Ни слова здесь нужны, а ДЕЛА!..." А.Дольский.
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1 час.
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