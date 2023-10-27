Свершилось чудо - сам патриарх Кирилл жёстко высказался о мигрантах

Светлана Шушпанникова

пошлая статья,я верущая и как то стыдно за вас,что элементарно не можете уважать верующих людей,чему тогда удивляться,что они так к нам относяться,ДА ПОЙДУ ПОСТАВЛЮ СВЕЧКУ И ЕЩЕ ПОМОЛЮСЬ ЗА ВСЕХ ВАС