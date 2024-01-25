Майя Санду начала консультации по организации референдума

Президент Молдовы Майя Санду встретилась сегодня с группой журналистов, экспертов гражданского общества и лидеров общественного мнения, которые приняли приглашение обсудить референдум о вступлении республики в Европейский союз Как сообщила пресс-служба главы государства, встреча стала первой из серии консультаций, которые пройдут в предстоящий период и в которую войдут представители местных соо .