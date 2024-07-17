ФСБ рассекретила показания гитлеровца, шедшего во главе пленных по Москве

Здание Федеральной службы безопасности в Москве© РИА Новости / Наталья Селиверстова ФСБ России опубликовала рассекреченный архивный документ, рассказывающий о преступлениях военного коменданта белорусского Могилева генерал-майора Готтфрида фон Эрдмансдорфа, ровно 80 лет назад прошедшего по Москве во главе огромной колонны немецких пленных.
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