ФСБ рассекретила показания гитлеровца, шедшего во главе пленных по Москве

Здание Федеральной службы безопасности в Москве© РИА Новости / Наталья Селиверстова ФСБ России опубликовала рассекреченный архивный документ, рассказывающий о преступлениях военного коменданта белорусского Могилева генерал-майора Готтфрида фон Эрдмансдорфа, ровно 80 лет назад прошедшего по Москве во главе огромной колонны немецких пленных.