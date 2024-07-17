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  • Александр Пятнистый
    отчего же не поставлять то? надо только цену увеличивать как нам, но не в 2, а в 20 раз.Прибалтика дорого...
  • Юрий Зубрин
    Готовы вылизать ЖОПУ любому ,лишь бы получить милостливое разрешение засунуть свою ХАРЮ в кормушку и жрать взахлёб....Борьба за милость...
  • Silver Kont
    А херли приебалтам поставлять дешёвую электроэнергию, когда для россиян цены на неё повышают два раза в год?Прибалтика дорого...

ФСБ рассекретила показания гитлеровца, шедшего во главе пленных по Москве

ФСБ рассекретила показания гитлеровца, шедшего во главе пленных по Москве

Здание Федеральной службы безопасности в Москве© РИА Новости / Наталья Селиверстова ФСБ России опубликовала рассекреченный архивный документ, рассказывающий о преступлениях военного коменданта белорусского Могилева генерал-майора Готтфрида фон Эрдмансдорфа, ровно 80 лет назад прошедшего по Москве во главе огромной колонны немецких пленных.

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