Шокают, гэкают, балакают, но хорошо живут. Кто это такие?

Жадные, завистливые. Огромное количество армян, наглых как танки. Все рынки под армянами. Ряженые клоуны, типа казаки, с полицейскими функциями. Повсеместная бюрократия и взяточничество. Огромное количество т.н беженцев у которых прав больше чем у местных, причем беженцы со всего бывшего СССР. Работа только в краевом центре и Новороссе, как выживают люди в маленьких поседлках вообще не представляю, но у нас, в Анапе, где раньше были и предприятия и заводы осталась только торговля на армян и сезонка. Средняя зарплата тридцатка, при том что цены намного выше чем средние по России. Объясняется это присутствием отдыхающих, однако, по окончании сезона цены не снижаются, на следущий год повышаются опять. Уже не раз замечал что многие отдыхающие, кто не первый раз приезжает, везутпродукты С СОБОЙ! Ибо здесь дорого. Можно много и долго расписывать все прелести КК, но лучше как говорится один раз увидеть...

Родилась в Краснодарском крае в станице Калниболотской. Давно это было... Но мы вечером собирались компанией и лезли в чужой огород... Крали дыни, кукурузу... Вытопчем больше, чем возьмем. Это с учетом того, что у каждого было все свое. Было нам лет по 10-12... Спасибо, автор, напомнил... детство до слез... 60 лет прошло, как уехала... Москва, учеба, жизнь... И ГЭ... исчезло. Кстати, когда в гости приезжала, все соседи несли кто что сможет, сметану, молоко, творог, пирожки... Ни жадности, ни зла, добрые были. Как все меняется. И армян не было... Понаехали... Спасибо, автор!

О

Одиссей

Не покушаясь на основную мысль автора, попробую вставить свои 5 копеек в ткань его повествования. Пресловутое Г-эканье - просто регионально-диалектическая особенность. Точно так же, во многих частях России О-кают, А-кают, а кое-где и Ц-окают. Зачислять на основе этого людей в какой-то отдельный этнос крайне глупо. Топоним Понура вполне понятно звучит и по-русски: Понурая. Кстати, тот же самый семантический смысл. А вот Матузка, как пример, подошла бы лучше. Так же как и Криница, Куток, Зазулин, Гарбузовая. Другое дело, что Матузка должна писаться через "О". А вот насчет "Русского", то я лично во Львовской области посещал села ""Русская Мокрая и "Русская Черная". А в самом Львове, говорят, есть "Русская улица". Правда, допускаю, что ныне их переименовали. В стой связи меня в былые годы чрезвычайно развлекало, когда в одном и том же блоке новостей сначала показывали некую бабку из КК, ее речь шла без перевода - и, что самое прикольное, ее все прекрасно понимали, а через пару сюжетов - ровно такую же бабку из Херсона, например. Но она уже шла с закадровым переводом. ТипО, иностранка. А вот насчет плодовых деревьев ВНЕ участка - так это сплошь и рядом и на Окраине. Лично в возрасте нежном и даже уже в слегка взрослом срывал на улицах провинциальных городков шелковицу, черешню, вишню, сливу и абрикосы. Правда, однажды бабка на лавочке мне популярно объяснила, что данная конкретная вишня принадлежит ЕЕ семье и, потому, обдирать ее имеет право ТОЛЬКО ее семья. В-общем, все напоминало анек о шапке, которую хохол из последних сил бросил вперед со словами "А здесь я помидорчики посажу". ))) Щирые хазяева рассматривают кусок территории между своим забором и дорогой, как продолжение своего участка. Сильно подозреваю, что и на Кубани та же самая мотивация. Ну, а ежели копнуть глубже, то, если верить науке, характер и особенности (суб)-этноса формируются под управлением природно-климатических условий и способа хозяйствования. А потому, менталитет кубанцев ДОЛЖЕН отличаться от жителей, допустим, Нечерноземья и, наоборот, ДОЛЖЕН быть сходен с менталитетом, условно, Херсона. Другое дело, что в России это различие подавляется и возглавляется Имперским государствообразующим менталитетом Центральной России, а на Околице такой движущей силы нет. Бандерлоги, имеющие какую-никакую государствообразующую идею, сами отделяют себя от остальной Окраины, считают ТОЛЬКо себя истинными окраинцами, а остальных - москалями=мусором. На такой основе государства не построишь. разве что, в пределах ТОЛЬКО Галиции.