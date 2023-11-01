США и Израиль обсудили варианты контроля сектора Газа

США и Израиль провели переговоры о размещении международных военных сил после уничтожения ХАМАС на территории сектора Газа, как один из возможных вариантов урегулирования конфликта, сообщает Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
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