Речь идет о приезде в Россию не пророссийских украинцев. А эти ухилянты тут уж точно не нужны

ninikooo Митусова А этой овце безмозглой нужно « насчитать» по соответствующим статьям УК РФ максимальный срок—пусть похайпует на зоне, ее там быстро « в строй поставят» суровые барышни. Имущество конфисковать и отправить средства на нужды СВО, а она когда отсидит- пусть сначала заработает на кусок хлеба, а потом уже на компьютер и айфон.

Лариса Шемисова Это она то красивая (ну на панели будет выглядеть прикольно) ? При этом дура набитая, приехала и грязью хозяев поливает.