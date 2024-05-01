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Речь идет о приезде в Россию не пророссийских украинцев. А эти ухилянты тут уж точно не нужны

Речь идет о приезде в Россию не пророссийских украинцев. А эти ухилянты тут уж точно не нужны

Переедет миллион! Путин намерен принять украинцев Европы в Россию 11 апреля, в соседней стране, принимается закон об ужесточении мобилизации.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
А этой овце безмозглой нужно « насчитать» по соответствующим статьям УК РФ максимальный срок—пусть похайпует на зоне, ее там быстро « в строй поставят» суровые барышни. Имущество конфисковать и отправить средства на нужды СВО, а она когда отсидит- пусть сначала заработает на кусок хлеба, а потом уже на компьютер и айфон.
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43 мин.
Лариса Шемисова
Это она то красивая (ну на панели будет выглядеть прикольно) ? При этом дура набитая, приехала и грязью хозяев поливает.
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39 мин.
николай ткаченко
Не те времена. Щас нет врагов народа. Есть больные. Но пусть они остаются на самолечении. Проходит молодость, а с нею и все остальное. Остается лишь тоска, да печаль.
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