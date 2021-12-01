В США биржевые индексы упали из-за «омикрона»

Главные биржевые индексы Соединённых Штатов Америки на закрытии резко уменьшились. Как пишет ТАСС, это может связано с данными о выявлении первого случая инфицирования омикрон-вариантом коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 на территории государства.