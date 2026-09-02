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Могут поменять прикус и дикцию: врач Агами объяснил, когда виниры не нужны

Могут поменять прикус и дикцию: врач Агами объяснил, когда виниры не нужны

Виниры — не для красоты, это вид лечения, и подходит он далеко не всем. Обсудили со стоматологом, почему мода на идеальную улыбку превращается в стоматологическую эпидемию.

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