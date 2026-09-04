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Царьград

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Театры Москвы покажут «Аленький цветочек» и «Белые ночи» сегодня

Театры Москвы покажут «Аленький цветочек» и «Белые ночи» сегодня

Сегодня в 14:00 театр "Скарабей" представит теневой спектакль «Аленький цветочек», а в 19:00 Молодежный театр покажет «Белые ночи» Достоевского (16+).

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