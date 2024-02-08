Пилоты Су-25 показали экстремальный трюк в бою на Краснолиманском направлении

Летчик штурмовика Су-25 выполнил фигуру высшего пилотажа на предельно малой высоте.Минобороны Росиси поделилось кадрами экстремального воздушного тюка, выполненного экипажем шутрмовика Су-25 в бою на Кранолиманском направлении.
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