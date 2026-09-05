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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роднина об отзыве нейтрального статуса у Валиевой и Кондратюка: «Это временно. По заявке федерации чудной страны, которая находится рядом с нами»

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась об отзыве нейтрального статуса у Камилы Валиевой и Марка Кондратюка.

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