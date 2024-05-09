МИД РФ заявил, что Санду оставила темное пятно в истории Молдавии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что президент Молдавии Майя Санду уйдет, а молдавский язык останется, невзирая на ее усилия официально переименовать его в румынский.
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