ПСБ финанс: 30-летние русские лидируют в займах под залог ПТС

Финтех-сервис "ПСБ финанс" сообщил, что 30-летние русские лидируют по количеству займов под залог ПТС, занимая 41% от всех автозаймов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ У депутата Затули...
- ВВ Затулина снова на...
- ВВ Затулина снова на...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым