Мегалиты говорят. Часть 39 Цивилизация Два точка зеро. Хозяева столовой горы Есть подобные включения в слоях осадочных пород и в других местах Южного берега Крыма.
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