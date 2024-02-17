Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Рецессия в Великобритании, угроза дефицита чая и британские очереди в стоматологию

Рецессия в Великобритании, угроза дефицита чая и британские очереди в стоматологию

1. Война с Россией и поддержка Израиля делают британцев беднее. Британская экономика теперь официально находится в состоянии рецессии: в 3-м квартале прошлого года она сократилась на 0,1%, а в 4-м квартале – на 0,3% (ссылка).

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