Как выиграть в лотерею и можно ли вообще повысить свои шансы

Шанс сорвать джекпот настолько мал, что его трудно представить даже в цифрах. Сколько лет придётся покупать билеты ради джекпота, почему молния вероятнее выигрыша и что заставляет людей покупать билеты снова и снова? Разбираемся, как работают вероятность, случай и наш собственный мозг.
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