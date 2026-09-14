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Как выиграть в лотерею и можно ли вообще повысить свои шансы

Шанс сорвать джекпот настолько мал, что его трудно представить даже в цифрах. Сколько лет придётся покупать билеты ради джекпота, почему молния вероятнее выигрыша и что заставляет людей покупать билеты снова и снова? Разбираемся, как работают вероятность, случай и наш собственный мозг.

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