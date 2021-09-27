Эрдогану еще аукнутся слова о Крыме!

Farda, Иран © AP Photo, Lefteris Pitarakis Не придется ли Эрдогану горько пожалеть после слов о том, что в Турции не признают Крым российской территорией? Предстоящий визит турецкого лидера в Россию вызвает вопросы: может быть, Эрдоган захочет использовать на переговорах проблему Крыма как разменную карту? После слов президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что в Турции не признают Крым российской территорией и что там готовы защищать национальный суверенитет Украины, в Кремле заявили, что очень сожалеют из-за этих слов Эрдогана.