Курс доллара ухудшается: сколько будет стоить рубль на следующей неделе перед заседанием Центробанка Евгения КомароваПредставители руководства Центробанка вновь встретятся для обсуждения ключевой ставки 25 октября.
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